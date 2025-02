La città ha compreso il periodo delicato e s’è schierata ancora al fianco di tecnico e giocatori: Maradona sold out per la super sfida con l’Inter

Napoli sarò Conte Il popolo azzurro non abbandona la squadra nel momento di difficoltà sottolineato dalla sconfitta con il Como: lo scontro diretto per lo scudetto offrirà un altro pieno di passione