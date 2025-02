UFFICIALE – Da oggi vendita promozionale biglietti Napoli/Inter

SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 11 Febbraio 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Inter, sfida valida per la 27° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend del 2 marzo 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona. Si precisa che, la Lega Serie A non ha ancora pubblicato gli anticipi e posticipi. Pertanto, al momento, sui biglietti verrà genericamente indicato domenica 2 marzo alle ore 15.00, ma l’inizio della gara potrebbe subire variazioni.

Factory della Comunicazione

PROMOZIONI PER NAPOLI VS INTER

VENDITA PER TIFOSI CON DISABILITÀ PER NAPOLI VS INTER

I posti riservati ai tifosi con disabilità saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di lunedì 24 Febbraio 2025. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice univoco (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/regolamento-accesso-tifosi-con-disabilita/), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone:

https://promozioni.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50281/90600215/napoli-vs-inter-serie-a-enilive

Questi i prezzi riservati ai tifosi con disabilità:

Tribuna Inferiore e Distinti Inferiori: € 14,00

Curve Inferiori: € 10,00

VENDITA PER LE SCUOLE CALCIO CAMPANE (TRIBUNA YOUNG) PER NAPOLI VS INTER

I posti riservati alle scuole calcio campane (Tribuna Young) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di lunedì 24 Febbraio 2025. Per l’acquisto dei biglietti sarà necessario esperire preventivamente la procedura di rilascio del c.d. codice promozionale (indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-young / ), e successivamente collegarsi al link dedicato sul sito Ticketone:

https://promozioni.ticketone.it/catalog/event-detail/it/50281/90600215/napoli-vs-inter-serie-a-enilive

VENDITA PER LE FAMIGLIE (TRIBUNA FAMILY) PER NAPOLI VS INTER

I posti riservati alle famiglie (Tribuna Family) saranno acquistabili (fino ad esaurimento dei posti disponibili) a partire dalle ore 15:00 di lunedì 24 Febbraio 2025, presso i punti vendita abilitati (clicca qui per consultare l’elenco) e previa esibizione della documentazione indicata al seguente link https://sscnapoli.it/tribuna-family/. L’inizio della vendita della Tribuna Family è previsto nella Fase 3, pertanto non sarà necessario nessun obbligo di tessera fidelity.

Questi i prezzi della Tribuna Family:

Adulti € 14,00

Under 12 € 10,00

Fonte: SSC Napoli