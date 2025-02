Serie B e C: il punto sulla giornata di campionato tra lotta promozione e salvezza

In Serie B si è giocata la 27ª giornata di campionato, che si è aperta con il pareggio a reti bianche della capolista Sassuolo sul campo della Sampdoria. Al secondo posto in classifica c’è il Pisa, vittorioso per 3-1 sulla Juve Stabia. Gli uomini di Pagliuca, alla mezz’ora, si sono ritrovati in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Cannone e, nel secondo tempo, sono addirittura passati in vantaggio grazie a un autogol. Tuttavia, la forza del Pisa è venuta fuori e la squadra di Inzaghi ha rimontato il match, portando a casa i tre punti.

Factory della Comunicazione

Lo scontro salvezza tra Salernitana e Frosinone è terminato 1-1, con ben due espulsioni. I ciociari erano passati in vantaggio con Partipilo, ma la Salernitana ha trovato il pareggio con Ghiglione.

Il Frosinone ha chiuso addirittura in nove uomini, ma il punto ottenuto non serve a nessuna delle due squadre nella lotta per la permanenza in categoria.

In Serie C si sta disputando la 28ª giornata di campionato, che si concluderà questa sera con il match tra Messina e Trapani. Il Giugliano ha ottenuto un ottimo punto a Biella contro la Juventus U23, proseguendo così la sua striscia di risultati utili consecutivi.

La squadra di Bertotto, però, ha rischiato molto, con i bianconeri che hanno colpito due traverse, di cui una sulla linea di porta.

Venerdì, nell’anticipo della prossima giornata, il Giugliano affronterà il derby contro la Turris, reduce da una sconfitta per 2-1 contro la Cavese. Continua invece il periodo nero del Benevento, che non è andato oltre l’1-1 sul campo del Latina.

In zona alta della classifica, colpi importanti per l’Audace Cerignola, che ha sbancato Sorrento per 1-0 grazie all’ennesimo gol di Salvemini, e per l’Avellino, che ha vinto il derby contro la Casertana per 2-1 in trasferta.

Nonostante il calciomercato e il cambio di allenatore, la squadra casertana non riesce a risalire la classifica e attualmente si trova al quartultimo posto, in piena zona playout.