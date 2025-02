Presidente Lega Serie A Simonelli: “VAR a chiamata? Sicuramente ne parleremo”

Nella conferenza stampa tenutasi al termine dell’assemblea di Lega, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha parlato di possibili cambi futuri nel protocollo VAR.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Ezio Simonelli:

“Del VAR a chiamata non ne abbiamo parlato, a me piace ma è una cosa che quando incontreremo la classe arbitrale sicuramente ne parleremo.

Tra i presidenti c’è una certa condivisione – ha continuato – ma non è stato fatto un sondaggio per capire se è il volere della maggioranza. Io sono per un miglioramento continuo. Proprio questa mattina abbiamo parlato di come vorremmo incontrarci, magari mercoledì in consiglio federale parleremo con il presidente dell’Aia, Antonio Zappi, per discutere possibili incontri.

La vicepresidenza della Figc per la Serie A? Non ce lo aspettiamo ma riteniamo giusto che questo avvenga. Riteniamo che una vicepresidenza vicario data alla Serie A porterebbe valore aggiunto alla Federazione. Entro fine mese potremmo avere la nomina di un Commissario per gli stadi. Sarà utile per quelle squadre che vogliono fare uno stadio di proprietà e anche per noi che avremo un vantaggio per vendere meglio il nostro prodotto”