Perinetti: “Sabato il Napoli farà una grande partita. Finalmente un campionato combattuto”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, direttore sportivo: “Tornerei all’inizio della stagione, quando l’è stata giustamente designata come la grande favorita per lo scudetto. È una squadra che è cresciuta negli anni, ha una rosa completa e una grande società, quindi aveva tutti i favori del pronostico. Tuttavia, era impensabile che a questo punto della stagione ci fosse solo un punto di differenza tra Napoli . Ilha fatto un percorso straordinario e sta giocando un campionato di altissimo livello. Certo, non è stato fortunato e alcuni episodi hanno inciso, come il pareggio all’ultimo minuto contro lao il passo falso contro il, dovuto a una condizione fisica non ottimale. Il mercato di gennaio delè stato complicato, con più perdite che acquisti, e questo ha inevitabilmente reso la rosa un po’ corta. Tuttavia, questa partita potrebbe essere un’occasione per ritrovare spirito e mentalità. L’errore da non ripetere è quello del secondo tempo contro il, dove la squadra è apparsa in difficoltà sia fisicamente che mentalmente. Ilha avuto difficoltà nella sessione invernale di mercato, tanto che il direttore sportivoha ammesso le proprie responsabilità. Sta di fatto che la squadra ne è uscita indebolita. Perdere un giocatore comeè stato un colpo duro. Gennaio non è il periodo ideale per trovare sostituti all’altezza, e ilha fatto tutto il possibile per rinforzarsi. Tuttavia, non è arrivato neanche un difensore, cosa che ha lasciato la squadra un po’ corta. Inoltre, si sono aggiunti numerosi infortuni, che hanno colpito spesso lo stesso reparto, la fascia sinistra. Quando si verificano queste situazioni, diventa difficile mantenere una continuità di rendimento. Nonostante questo, ilsta cercando di reagire e, con il recupero di alcuni giocatori,su tutti, potrà tornare competitivo. Conosco beneed il suo staff al, che lavora molto sulla prevenzione. Tuttavia, giocando così frequentemente, è normale che qualche contrattempo muscolare si presenti. Ilè all’avanguardia nella programmazione fisica e nella preparazione atletica, quindi non credo che il problema sia da attribuire a una cattiva gestione del mister. Gli infortuni hanno sicuramente disturbato il cammino della squadra, ma fanno parte del gioco. Ilè una delle grandi rivelazioni di questo campionato, ma anche l’non è più una provinciale. Ha esperienza, ha vinto l’e si è rinforzata ulteriormente. Ora che è uscita dalla, potrà concentrarsi esclusivamente sul campionato e sarà un avversario temibile. Ilsta facendo un percorso straordinario, e i tifosi devono riconoscerlo. Bisogna restare uniti e superare questo momento difficile senza generare tensioni. L’, invece, rimane la favorita d’obbligo: è una squadra che può concentrarsi solo sul campionato e sarà molto pericolosa. La lotta per lo scudetto è finalmente combattuta tra più squadre, il che rende il campionato molto più avvincente. Sicuramente sabato ilfarà una grande partita. Questi incontri ridanno energia e motivazione, anche a chi non è al massimo della forma. Inoltre, alcuni giocatori torneranno più riposati. In gare di questo livello, l’imprevedibilità è sempre un fattore determinante, ma ilha la possibilità di fare una prestazione di alto livello. Non sarà una partita decisiva, ma sicuramente importante per il prosieguo del campionato“.