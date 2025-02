Il tecnico azzurro amaro: “Ieri eravamo Dottor Jekyll nel primo tempo e Mister Hyde nel secondo”

Ancora un passo falso per il Napoli, senza vittorie da quattro partite e ora scivolato a -1 dall’Inter a pochi giorni dallo scontro diretto del Maradona. Queste le parole di Conte dopo il ko del Sinigaglia contro il Como: “Nel secondo tempo non siamo proprio scesi in campo – le parole del tecnico azzurro –. E pensare che nella prima frazione avevamo reagito bene all’incidente di percorso dell’autorete. Però la verità è che la nostra sconfitta non è tattica: abbiamo perso sulla fame, sulla cattiveria. Il Como ci è stato superiore e ha portato a casa la vittoria. Ci siamo fatti rimontare e non abbiamo retto, anche a livello mentale. Faccio i complimenti ai ragazzi: per nostri meriti ci siamo ritrovati con tanta pressione addosso, ma è chiaro ci sono degli step da fare. Non è detto che riusciremo a reggere fino alla fine, ma abbiamo il dovere di provarci”.

NAPOLI A DUE FACCE

Quindi Conte prosegue rimarcando la differenza tra il primo e il secondo tempo dei suoi: “Oggi eravamo Dottor Jekyll e Mister Hyde: non è la prima volta che è successo in stagione, ma oggi abbiamo perso e quindi stiamo qui a parlarne – la sua analisi-. Noi la pagnotta dobbiamo sudarcela ogni giorno: appena rallentiamo un minimo succede questo. I ragazzi però non c’entrano nulla: io sono l’allenatore ed evidentemente non mi sono accorto di questo rallentamento. Non è detto che riusciremo a reggere fino alla fine: la sconfitta ci deve bruciare e dobbiamo subito voltare pagina. Il percorso fino ad ora è straordinario: ma più si sta in cima e più il vento è forte…”

POLEMICA FINALE— La conferenza stampa si chiude con Conte stizzito per una domanda di un cronista locale, che chiede al tecnico azzurro se per Fabregas si aspetta una carriera “fortunata” come la sua: “Carriera fortunata? –risponde Conte– No, carriera importante. Bisogna fare attenzione alle parole: tutto quello che ho ottenuto l’ho avuto perché mi sono rotto la schiena”.

Fonte: Gazzetta