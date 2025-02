Il Napoli è stato battuto ieri dal Como per 2-1, perdendo così il primo posto in classifica, aspettando il big match di sabato prossimo contro l’Inter. Dopo la gara ha parlato il tecnico azzurro Antonio Conte, che ha ammesso il calo e non ha cercato alibi, soprattutto per sè stesso, come sottolinea Corriere dello Sport scrive: ”

Factory della Comunicazione

“Il Napoli è crollato a Como. Di botto ma non all’improvviso: sembra più un’implosione. Alle parole di Raspadori e Spinazzola, entrambi onestamente autocritici, si aggiungono quelle del comandante. Di Antonio Conte. L’allenatore di una squadra-nave che ieri, stando all’analisi molto responsabile e trasparente sia del comandante sia dell’equipaggio, ha perso completamente la rotta sulle acque di un lago. Problema mentale. A questo punto psicofisico: il Napoli ha corso, non è sulle gambe e neanche in affanno, però il naufragio del secondo tempo deve far riflettere. A maggior ragione con l’Inter in arrivo sabato al Maradona. «Il primo tempo è stato buonissimo, dopo l’autogol abbiamo reagito e dominato, mentre il secondo non ha soddisfatto nessuno: abbiamo fatto l’opposto di quello che ci eravamo detti», spiega Conte. «Dispiace di averla persa sulla fame e la cattiveria. Dobbiamo cercare di capire tutti insieme il perché».