Como-Napoli, gara non facile per Di Lorenzo, i voti al capitano azzurro

Il Napoli è stato battuto dal Como ieri allo stadio Sinigaglia per 2-1, per la 26esima giornata di campionato di Serie A, che ha tolto agli azzurri di Conte il primo posto in classifica, in vista del big match di sabato prossimo contro l’Inter capolista. Uno dei punti fermi del Napoli, il capitano Giovanni Di Lorenzo, non ha di fatto giocato una delle sue migliori prestazioni, complice anche la bravura e la “sfrontatezza” di giovani come Nico Paz e Diao. I quotidiani sportivi sottolineano come Di Lorenzo abbia raggiunto a malapena la sufficienza, e non tutti, per la prestazione espressa in campo.

La Gazzetta dello Sport 5.5 – “Il nervosismo del capitano è quello di una squadra che soffre la pressione. Si lascia sfilare Diao sul gol. Poca spinta”.

Il Corriere dello Sport 5.5 – “Lotta con Diao e non sfigura. Ma è poco incisivo nella spinta e impreciso nei cross”.

Tuttosport 5 – “Paz lo fa ammattire per 90 minuti”.

La Repubblica 5.5 – “Ha un cliente scomodo come Diao: tiene a fatica”.

Il Mattino 6 – “La sua partita è su Diao: compito non da poco come braccetto a destra. Il gioco si sviluppa quasi sempre dal suo lato, non brilla ma da lì mica è semplice passare”.

Il Corriere della Sera 5.5 – “Diao lo manda in confusione. Cade però reagisce, almeno lui”