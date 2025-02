Bruscolotti sicuro: “Il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto. Inter messa meglio in classifica ma”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, ex capitano del Napoli : “Francamente, i risultati sono sempre legati a molte variabili. Se guardiamo le prestazioni contro, ilnon ha subito molto. Anzi, in entrambi i casi era riuscito addirittura a passare in vantaggio. Poi è chiaro che c’è stato un calo, qualcosa che ha fatto spegnere la luce. Però alcune dinamiche si vedono meglio dall’interno, quindi è difficile dare giudizi definitivi. Nei tre pareggi, almeno contro, c’è stata una buona prestazione da parte del, che ha comunque giocato delle partite dignitose. Non è stato impeccabile, ma nemmeno da bocciare. Anche ieri, a, il primo tempo è stato eccezionale. Poi, nella ripresa, c’è stato un calo improvviso. Avevamo creato due buone occasioni per passare in vantaggio, ma quando perdi brillantezza diventa tutto più difficile. Questa è una squadra che deve puntare sul bel gioco, sull’aggressività e sulla rapidità. Se mancano questi elementi, si fa fatica. Non si può attribuire la colpa a un solo giocatore. Dire che sia colpa solo di, dio diper la rimessa laterale sarebbe sbagliato, non si può dare tutta la colpa a un solo giocatore. C’è sicuramente una responsabilità collettiva, ma anche errori individuali. In situazioni come queste, il problema non è mai solo di un singolo, bensì dell’intero assetto difensivo.si sapeva che non fosse né una prima punta né un esterno, ma che avrebbe potuto rendere al meglio da seconda punta o vicino a un attaccante. Selo ha schierato in quella posizione, significa che ha visto delle potenzialità. Infatti, il primo tempo è stato positivo. Poi, nella ripresa, non so cosa sia successo, ma la squadra ha perso brillantezza ed anche lui.ha fatto una buona partita. Quando la squadra ha giocato bene, anche lui si è espresso positivamente. È un ragazzo di valore, bisogna dargli fiducia. In classifica l’sta meglio, ma sul piano del gioco non ha fatto granché. Poi ci sono stati anche episodi arbitrali controversi che hanno influito. Purtroppo, ilsta subendo decisioni sfavorevoli, mentre per altre squadre si adottano criteri diversi. C’è poca uniformità di giudizio arbitrale, alcuni falli che non vengono fischiati contro il, in altre partite vengono sanzionati. Ci sono episodi che, se accadessero al, verrebbero puniti in modo diverso. Questo è un dato di fatto. Ildeve puntare sempre alla. Poi, se ci sarà l’opportunità, lotterà anche per il titolo. Non credo che questi pareggi e la sconfitta abbiano già compromesso tutto. Il campionato è lungo, si deciderà fino alla fine. Ilè ancora in corsa per lo scudetto. Ci sono squadre forti, ma non è detta l’ultima parola“.