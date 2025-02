Stramaccioni su Napoli-Inter: “Non sarà decisiva, perché ne mancheranno tante”

Il grande tema su cui deve interrogarsi il Napoli sono i cambi. Ho la sensazione che Antonio avesse poche armi per cambiare la partita. Un allenatore come Conte sa come cambiare una gara, ma in alcuni ruoli, come sui quinti, non ha i cambi.

Conte sconsolato? Queste partite possono avere un duplice seguito. Puoi avere quella voglia di tornare subito in campo per reagire, perché il Napoli avrà sabato una partita che può cancellare questo passo falso con un risultato positivo. Ma la sensazione è quello di un Conte in questo momento veramente affranto e deluso. Per tre volte, dice, ‘La squadra mi è mancata dal punto di vista del salto di mentalità’. Con Spalletti c’era un atteggiamento diverso perchè il Napoli se ne era andato, questo è un campionato diverso, testa a testa. Credo che Conte si riferisca anche al fatto che guardando alla rosa dell’Inter possa avere un grado di esperienza maggiore. La delusione maggiore di Conte la gestione dei momenti, in determinati momenti sono i giocatori ad essere decisivi. Il Napoli non ha subito occasione da gol, la rete del Como nasce da una palla persa a centrocampo. Quindi anche quell’esperienza e cattiveria…Conte dice è come se hai regalato il 2-1″.