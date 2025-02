Serie A: Empoli/Atalanta 0-5 (0-3). Manita per la Dea! Gasp è a meno tre dalla vetta

Allo stadio Castellani di Empoli va in scena Empoli – Atalanta, gara valevole per la 26esima giornata di Serie A.

C’è voglia di riscattare la delusione europea per la squadra allenata da Giampiero Gasperini che in settimana è stata sconfitta dai Belgi del Club Brugge per 1-3 mettendo fine alla propria corsa in Champions League.

Per i Bergamaschi la partita di oggi è fondamentale vista la possibilità di trovarsi a -3 dal primo posto grazie alla sconfitta del Napoli contro il Como.

Situazione totalmente diversa invece per l’Empoli che dopo un ottimo inizio di campionato che sembrava promettere una salvezza tranquilla, sono arrivati diversi risultati negativi di fila che costringono gli uomini di D’Aversa a dover fare risultato oggi per uscire dalla zona retrocessione in cui l’Empoli si è trovato dopo la vittoria di ieri del Parma.

La partita è iniziata e subito si è capito l’andazzo con gli ospiti che da subito hanno provato a mettere le cose in chiaro tenendo il pallone e schiacciando l’Empoli nella propria metà campo.

La rete del vantaggio sembra essere inevitabile e infatti al minuto 27 è Gyasi a mettere per errore il pallone nella sua porta, regalando l’1-0 alla Dea.

L’Atalanta dopo la rete continua ad attaccare in cerca del goal del 2-0 che arriva al 33’ minuto con il capocannoniere della nostra Serie A, Mateo Retegui, che dopo un rapido check del Var può esultare per il suo 21esimo goal in campionato.

Prima della finire del primo tempo l’Atalanta chiude definitivamente i conti con Ademola Lookman che dopo aver messo da parte i dissapori con il suo allenatore nati in settimana, torna in campo da titolare e segna il 3-0 sull’assist proprio di Retegui.

La prima frazione si chiude quindi con il risultato di 0-3 per l’Atalanta.

Il secondo tempo inizia proprio come era finito il primo, ovvero con la Dea in attacco che al 55’ minuto trova anche il 4-0 ancora con Ademola Lookman che festeggia per la sua doppietta personale.

Nella seconda frazione l’Empoli gioca sicuramente meglio rispetto alla prima mentre l’Atalanta si limita a gestire il vantaggio accumulato fin’ora.

Prima della fine della partita c’è spazio anche per la rete del 5-0 per la Dea con Zappacosta che si iscrive alla festa.

Vittoria fenomenale per l’Atalanta che sale a quota 54 punti a -2 dal Napoli e sopratutto a -3 dall’Inter capolista.

L’Empoli invece rimane fermo a quota 21 al terzultimo posto e adesso rischia davvero la retrocessione se non cambia passo in fretta.

EMPOLI 0-5 ATALANTA

Empoli (3-4-2-1): Silvestri; Goglichidze, De Sciglio, Cacace; Gyasi (12′ st Sambia), Grassi (27′ st Zurkowski), Henderson, Pezzella; Esposito (27′ st Campaniello), Maleh (38′ st Kovalenko); Kouamè (12′ st Colombo). A disp.: Vasquez, Bembnista, Bacci, Seghetti, Gravelo, Tosto, Konate. All.: D’Aversa

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti (18′ st Toloi), Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta (41′ st Ruggeri); De Ketelaere (18′ st Ederson), Lookman (31′ st Cuadrado); Retegui. A disp.: Rui Patricio, Sulemana, Samardzic, Vlahovic, Rossi, Del Lungo, Palestra, Brescianini, Vavassori. All.: Gasperini

Arbitro: Mariani

Marcatori: 27′ aut. Gyasi (E), 33′ Retegui (A), 43′, 55′ Lookman (A), 74′ Zappacosta (A)

Ammoniti: Carnesecchi (A)

Recupero: 2’ pt, 2’ st.

A cura di Guido Russo