Serie A, Cagliari-Juventus 0-1 (0-1): Vlahovic decisivo, bianconeri quarti

Cagliari-Juventus, il Sunday Night che chiude la 26ª giornata di Serie A

Il Cagliari arriva alla sfida dopo due risultati utili consecutivi, che gli hanno permesso di uscire dalla zona retrocessione. Nell’ultimo turno, i rossoblù hanno pareggiato 0-0 contro l’Atalanta.

La Juventus, invece, è reduce da un’amara eliminazione dalla Champions League per mano del PSV. In campionato, però, la Vecchia Signora vive un buon momento, con tre vittorie consecutive dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli.

Davide Nicola conferma l’undici che ha bloccato l’Atalanta, mentre Thiago Motta deve fare a meno di Renato Veiga: al suo posto gioca Kelly, con Cambiaso spostato a sinistra. Si rivedono Vlahovic e Yildiz, che prendono il posto di Kolo Muani e Nico Gonzalez. Koopmeiners agirà in mediana.

Al 12′ Vlahovic approfitta di un’indecisione di Mina e colpisce: per il serbo è il nono gol in campionato. L’azione nasce da un retropassaggio sbagliato, Vlahovic intercetta il pallone, supera Caprile e deposita in rete. Juventus in vantaggio 1-0.

Poco dopo, i bianconeri sfiorano il raddoppio prima con Yildiz: il turco controlla di petto, attraversa tutto il campo e conclude verso la porta, ma Caprile si oppone con un grande intervento. Subito dopo, clamorosa occasione per Conceição, che spreca il 2-0: servito in area, il portoghese sbaglia incredibilmente a due passi dalla porta.

Si chiude il primo tempo con un meritato vantaggio per la Juventus, che più volte si è resa pericolosa nell’area della difesa sarda.

Nel secondo tempo il Cagliari non ci sta e prova a reagire: con l’ingresso di Coman e Luvumbo, la squadra cambia assetto passando a un 4-2-4. Coman e Piccoli si posizionano in attacco, mentre Zortea e Luvumbo molto avanzati.

Conceição dopo l’errore nel primo tempo, ci riprova con il sinistro, ma il portoghese non trova la porta.

Thiago Motta opera dei cambi: entrano Luiz e Kolo Muani al posto di Koopmeiners e Conceição. La Juventus ora attacca con Yildiz, Vlahovic e Kolo Muani.

Al 65’, il Cagliari si rende pericoloso: cross in mezzo di Zappa per Adopo, che colpisce di testa, ma Di Gregorio salva tutto con un grande intervento.

Al minuto 78′ Vlahovic manca la doppietta, Thuram ruba palla al limite della propria area, palla per l’attaccante serbo che viene chiuso da Caprile. Spinta di Luperto su Vlahovic, ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

Douglas Luiz da poco entrato, non riesce a proseguire la gara a causa di un infortunio, al suo posto Mbangula.

Il tempo scorre veloce e ogni occasione diventa importante, al minuto 82′ Mina aspetta il movimento di Coman, destro del calciatore romeno, ma pallone che sfiora la destra di Di Gregorio.

La partita termina 1-0 per la Juventus, che conquista tre punti d’oro. I bianconeri centrano la quarta vittoria consecutiva, salendo al quarto posto con 49 punti e superando la Lazio, ferma a 47. Il Cagliari, invece, resta a quota 25, con un margine di quattro punti sulla zona retrocessione.

Per Vlahovic è stata la prima da titolare nel 2025: gol, Man of the Match e quarto posto.

CAGLIARI-JUVENTUS 0-1: IL TABELLINO

Cagliari (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea (70′ Viola), Adopo (70′ Marin), Makoumbou, Felici (46′ Luvumbo); Deiola (57′ Coman); Piccoli. A disposizione: Auseklis, Sherri, Prati, Jankto, Palomino, Pavoletti, Obert, Gaetano. Allenatore: Nicola.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso (72′ Rouhi); Locatelli (72′ Thuram), Koopmeiners (61′ Douglas Luiz (82′ Mbangula)); Conceicao (61′ Kolo Muani), McKennie, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto, Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta.

Reti: 12′ Vlahovic (J)

Ammoniti: 49′ Weah (J)

Recupero: 0’1T; 5’2T

A cura di Vincenzo Buono