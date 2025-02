Pistocchi: “Il ritorno alla difesa a 3 più che dare vantaggi ha fatto danni”

Dopo la pesante sconfitta del Napoli subita oggi contro il Como, ha espresso la propria opinione tramite un post su X il giornalista Maurizio Pistocchi, il quale ha fortemente criticato il ritorno alla difesa a 3.

Ecco le sue parole:

“Nelle ultime 4 partite, solo 3 punti per il Napoli, nelle ultime due appena 1 punto. Il ritorno alla difesa a 3, come già a inizio di torneo, più che dare vantaggi ha fatto danni, togliendo alla squadra le certezze che, con la difesa a 4, aveva acquisito, per esempio il binario sulle fascia destra Di Lorenzo – Politano, e sulle scelte da fare in fase difensiva (vedere per credere come, nel 2:1 di Diao, Rrahmani sia indeciso se attaccare l’uomo con la palla o scalare e lasciare l’uomo a Buongiorno. Nei giorni scorsi Conte ha fatto capire di non essere contento del mercato di gennaio – il famoso “Chi ci metto?” in Napoli-Udinese e di essere stato costretto per questo a schierare un Napoli diverso, in realtà, sia Billing che Okafor oggi hanno dimostrato di poter essere una ottima alternativa ai titolari, e che il ritorno al 3:5:2 è stato un errore. Dopo un percorso in campionato eccellente, Conte rischia di rompere il giocattolo con scelte tecniche e dichiarazioni poco opportune: oggi non ha voluto rispondere ad una domanda sulla prestazione insufficiente di Lukaku, e si è stizzito con un collega in sala stampa che aveva definito la sua carriera, paragonandola a quella che potrebbe avere Fabregas, “fortunata”.

Insomma, il bravissimo Conte sembra sentire troppo la pressione, mentre l’unica cosa che deve fare è portare avanti il discorso fatto sino ad ora: il suo Napoli è forte, e ha tutte le qualità necessarie per vincere lo scudetto. Basta crederci”