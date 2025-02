Ok Raspadori, ma con il 3-5-2 il Napoli non vince

Il giornalista della Rai, Antonello Perillo, ha commentato la prestazione del Napoli, enfatizzando sul modulo, il ruolo centrale di un Lukaku insufficiente e su una sconfitta che potrebbe condizionare, e non poco, per il big match contro l’Inter:

Factory della Comunicazione

“Le scelte effettuate da Conte non sono risultate vincenti. Così come c’è da riflettere sul 3-5-2, che esalterà sicuramente le doti di Raspadori, al terzo gol in campionato, ma che provoca amnesie in fase di non possesso, pagate questa volta ad un prezzo altissimo. Per me molto meglio quando si gioca con il 4-3-3”.

“Da riflettere anche su Lukaku, apparso in grossa difficoltà e mai andato al tiro. All’occorrenza non ci sarebbe solo Simeone, ma anche lo stesso Raspadori, in splendida forma, potrebbe giocatore come prima punta di movimento, un po’ come Fabregas ha fatto con lo sgusciante e talentuoso Diao”. Gli azzurri si sono arresi dopo 10 risultati utili consecutivi, sette vittorie e i tre pareggi contro Roma, Udinese e Lazio. Gara decisa da alcuni episodi, ma anche dal vistoso crollo del Napoli nel secondo tempo, dopo una prima frazione di gioco disputata a gran ritmo dagli azzurri”.