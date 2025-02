Gasperini e il sogno Scudetto: La corsa con Napoli e Inter

Gianpiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la schiacciante vittoria per 5-0 contro l’Empoli al Castellani. Una prestazione che conferma l’ottimo momento della Dea e che tiene vivo il sogno Scudetto in una stagione caratterizzata da numerose difficoltà fisiche.

A seguire le sue parole:

Nove anni con l’Atalanta, ma pensavi in un anno di così tanti infortuni in cui poteste essere così vicini a lottare per lo Scudetto?

“L’Atalanta è stata molto sfortunata per gli infortuni, soprattutto nel mese di gennaio. Sapevamo di Scamacca e Scalvini a inizio stagione però li avevamo recuperati, poi si è aggiunto Kossounou, è indubbio che è stata una grande sfortuna. Non posso dire che a 10 giornate dalla fine mi aspettavo di essere lì, siamo stati a lungo anche in testa alla classifica. Se mi dici di lottare per lo scudetto… dopo giugno dopo la vittoria di Europa League, guardandomi intorno, con i programmi che immaginavamo, vedevo l’Inter su tutte. E noi in grado di potersela giocare con tutte le altre. Poi dopo più o meno è andata così. In un percorso così a 1-2-3 punti dalle primissime. Straordinaria l’Inter e il Napoli, che non era facile da immaginare. Noi faremo il massimo per restarci a lungo possibile“.