Del Genio: “Secondo tempo Napoli scomparso”

Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato durante lo speciale “4-4-2” su Kiss Kiss Napoli, ha espresso il suo parere in merito alla sconfitta del Napoli contro il Como, ecco le sue parole: “Primo tempo non male, reazione dopo l’autogol di Rrahmani, discreta gestione della partita. Nel primo tempo Como mai pericoloso, non era mai arrivato dalle parti di Meret. Secondo tempo Napoli scomparso, non in grado di superare la metà campo, prima e dopo i cambi. Direi avvilente!

Poi ci sono state quelle due occasioni di McTominay e Anguissa, ma non possiamo pensare che ogni volta che tirano in porta facciano gol. Hanno già risolto tanto il problema della poca pericolosità dei nostri attaccanti. McTominay aveva anche calciato bene, buona parata del portiere, Anguissa aveva calciato maluccio, ma non possiamo pretendere che s’inserisce la mezzala e fa gol ogni santa partita. E’ la pochezza della manovra e il calo clamoroso visto in queste ultime partite che spiegano i tre punti e rallentamento del Napoli. In questo momento, sinceramente, con questo Napoli non si può pensare a nulla, bisogna difendere la posizione Champions. Per poi qualche motivo misterioso, che nel calcio capita e noi ce lo auguriamo, il Napoli si rilancia e fa una grande partita con l’Inter, allora si può pensare ad altro. In questo momento bisogna pensare a difendere la posizione Champions perché la squadra sembra totalmente scarica”.