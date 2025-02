Crisi Napoli, ma Conte vede il bicchiere mezzo pieno

Certo, il Napoli non ha abituato, almeno in questa stagione, a fare tre pareggi e una sconfitta in un solo mese, e la vittoria manca ormai da tanto. Nonostante questo, il tecnico della squadra cerca di non demoralizzare la squadra è probabilmente tutto l’ambiente azzurro. Antonio Conte, infatti, in conferenza stampa post sconfitta contro il Como, non lascia spazio ad interpretazioni, e ricorda come rispetto all’anno scorso il Napoli “abbia recuperato 40 punti all’Inter”. C’è da dire che il mister è il primo a colpevolizzarsi di non essersi reso conto, in merito alla partita di oggi, come la sua squadra non abbia perso tanto a livello tattico, ma sul piano della fame e della cattiveria, cosa che non è piaciuta assolutamente al ct: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario – ha detto Conte in conferenza – ma non è detto che si riesca a reggere fino alla fine, noi dobbiamo comunque lottare e dare il massimo. Chi mi conosce sa che odio perdere”. Insomma, si prospetta per i giocatori del Napoli, per il Napoli, e per Napoli una settimana tosta e intensa, che culminerà con lo scontro diretto contro l’Inter nel fine settimana.

