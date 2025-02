Conte sicuro: “Una partita difficile anche per le questioni degli infortuni e dei recuperi”

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara col Como che si giocherà oggi alle 12,30 allo stadio Senigaglia, e di una cosa si è detto sicuro, che non sarà una gara facile, anche per la questione infortuni, come sottolinea il Corriere dello Sport. “I concetti di Conte, espressi molte ore prima, sono universali: «Noi cerchiamo sempre di concentrarci sul presente. E il prese n te è il Como. Una partita difficile per tanti discorsi, anche per le questioni degli infortuni e dei recuperi: chi torna, per esempio, deve avere il tempo necessario per ritrovare la condizione. Bisogna fare grande attenzione e restare concentrati: sono in ballo punti importanti per noi e per loro. Il nostro unico obiettivo è quello di sempre: vincere».

