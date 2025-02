COMO-NAPOLI: TOP & FLOP

Sulla panchina del Como da due anni è seduto l’ex calciatore del Barcellona Cesc Fabregas, che lo scorso anno ha ottenuto la promozione in A.

E’ terminata da pochi minuti la gara del “Giuseppe Sinigaglia” di Como tra i lariani e il Napoli, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. A vincere sono i padroni di casa col punteggio di 2-1, risultato col quale i partenopei abdicano in vetta alla classifica.

TOP

Raspadori– Una delle poche cose che funzionano nel Napoli è la posizione di Jack, al secondo gol consecutivo. La sua rete è frutto della sua costanza e intelligenza tattica.

Billing– Un primo tempo diligente, in cui dimostra di non essere proprio l’ultimo arrivato. Fisicità e buon impatto a dimostrazione che forse qualche chance in più l’avrebbe meritata.

FLOP

Rrhamani– Sembra tornato il calciatore insicuro e pieno di errori. Il suo autogol è uno dei più clamorosi in assoluto. Anche sul secondo gol del Como esce in grave ritardo.

Lobotka– Non ci siamo! Mi dispiace ma il criterio per me è sempre lo stesso. Lo slovacco, come chiesto in passato per altri titolatissimi, meriterebbe un turno di riposo.

Conte– Sbaglia la gara più importante della stagione per poter blindare la zona Champions. Il suo Napoli svanisce all’intervallo e crolla al cospetto di un Como che merita la vittoria. La scelta di non inserire Anguissa per poi farlo entrare molle e’ discutibile. Morale della favola si è perso a Como e la vittoria la settimana prossima non sembra affatto agevole.

Manna– E’ lui il responsabile di questo crollo verticale. Il suo mercato di gennaio ha depotenziato il Napoli del 30%. Dalla scelta del portiere (a proposito il mercato è terminato venti giorni fa, a che stiamo col rinnovo di Meret?) agli innesti di Okafor (non in condizione e Billing). Nelle cessioni di giugno pochissimo valore ha monetizzato poco e nulla e sugli acquisti sembra evidente la mano di Conte. IL NAPOLI NON È LA SECONDA SQUADRA DELLA JUVENTUS!

