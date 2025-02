AAA, cercasi gol di Lukaku: quando segna è una sentenza

Ha cominciato dovendo recuperare un ritardo di condizione. Lo ha fatto lavorando a Castel Volturno anche nei giorni di “riposo”. Romelu Lukaku, forse non sarà più il centravanti esplosivo di qualche anno fa, ma è incredibilmente funzionale al progetto Napoli. In più, come sottolinea anche il CdS, i suoi gol sono una “sentenza”. “Non può essere una coincidenza, il Napoli non vince da quando il suo centravanti ha smesso di segnare: ha comunque ispirato il nuovo gemellino Raspadori contro la Lazio, e anche in bello stile, ma non firma dalla notte con la Juventus e nelle ultime tre sono arrivati solo pareggi. E ancora: quando fa centro, la vittoria è una sentenza. In campionato è accaduto sempre, finora: Parma, Cagliari, Como all’andata, Milan, Roma, Udinese, Fiorentina, Atalanta e Juve. Mai una doppietta, per ora. Ma la doppia doppia stile basket è vicina: insegue la doppia cifra sia in fatto di reti, sia per gli assist”. Il prossimo gol, tra l’altro, non lo porterà soltanto a 10 stagione: gli farà anche toccare quota 80 in Serie A e lo avvicinerà ulteriormente ai 400 in carriera.

Factory della Comunicazione