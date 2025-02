Serie A, Torino-Milan 2-1 (1-0): Gineitis frena i rossoneri

Torino-Milan apre questo sabato sera della 26a giornata di Serie A.

Il Torino arriva da una sconfitta in extremis contro il Bologna (3-2), con un autogol di Biraghi che ha deciso la partita. Il Milan, invece, ha pareggiato 1-1 contro il Feyenoord in settimana, vanificando la possibilità di proseguire in Champions League. In campionato, i rossoneri hanno ottenuto una vittoria di misura, 1-0, contro l’Hellas Verona grazie a un gol di Gimenez.

Per la sfida contro il Milan, il Torino deve fare i conti con diverse assenze. Vanoli cambia qualcosa in attacco, con il ritorno di Sanabria e l’inserimento di Elmas dal primo minuto, mentre Karamoh partirà dalla panchina. Casadei affiancherà Ricci a centrocampo, mentre Pedersen vince il ballottaggio con Walukiewicz come terzino destro.

Nel Milan, Conceicao deve fare a meno di Walker ed Emerson. Jimenez parte titolare, mentre Thiaw prende il posto di Tomori, e Theo Hernandez è confermato sulla sinistra. A centrocampo, Musah e Reijnders a centrocampo, mentre in attacco la formazione sarà la solita: Pulisic, Leao, Joao Felix e Gimenez.

La gara inizia in salita per il Milan: al 5′ un autogol di Thiaw porta il Torino in vantaggio. Pedersen lancia per Sanabria, Maignan esce e rinvia, ma colpisce Thiaw, con la palla che termina in rete. Il difensore tedesco diventa così il secondo giocatore nella storia del Milan a segnare due autogol contro la stessa squadra in una stagione di Serie A, dopo Baresi contro il Pescara nel 1992/93.

Al 20′, Milinkovic-Savic salva il Torino con una grande parata su Gimenez. Poco dopo, un cross di Jimenez per Leao trova il portoghese pronto a battere di testa, ma il suo colpo finisce sul braccio largo di Pedersen. L’arbitro Sozza assegna il calcio di rigore, ma Pulisic si fa ipnotizzare dal portiere serbo, e il risultato rimane ancora fermo sull’1-0.

Nel finale del primo tempo, Elmas serve un pallone a Vlasic, che entra in area e calcia di sinistro, ma trova una grande parata di Maignan.

Il primo momento clou del secondo tempo arriva al minuto 63′: Pulisic verticalizza per Reijnders, che si libera e calcia, ma ancora una volta Milinkovic-Savic salva tutto con una parata straordinaria. Poco dopo, arriva il legno colpito da Joao Felix, che calcia fortissimo sul primo palo, trovando il legno.

La prima azione pericolosa di questa seconda metà di gara per il Torino arriva con Gineitis: Karamoh scarica per il centrocampista, che calcia di prima sul secondo palo, ma non trova la porta.

Dopo tante azioni, arriva il pareggio del Milan con il miglior marcatore della squadra rossonera, Tijani Reijnders: cross basso di Sottil, Walukiewicz interviene ma lascia il pallone in area, e con un sinistro meraviglioso Reijnders batte Savic, 1-1.

Neanche il tempo di esultare per il pareggio che arriva subito il gol dei granata: Sanabria batte velocemente la punizione e Gineitis, con un sinistro imparabile, sigla la rete del vantaggio.

Termina così l’incontro che blocca il Milan a 41 punti, mentre il Torino sale a 31.

TABELLINO

TORINO-MILAN 2-1

TORINO (4-2-3-1): Milinković-Savić; Pedersen, Coco, Maripán, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlašić, Elmas; Sanabria. A disp.: Donnarumma, Paleari; Walukiewicz; Dembélé, Gineitis, Linetty, Mullen; Adams, Karamoh, Salama. All.: Vanoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jiménez, Thiaw, Pavlović, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, João Félix, Leão; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori; Bondo, Fofana; Abraham, Camarda, Chukwueze, Sottil. All.: Conceição.

GOL: 4′ autogol Thiaw (T), 74′ Reijnders (M), 76′ Gineitis (T)

AMMONITI: 16′ Musah (M), Ricci (T)

ESPULSI: –

RECUPERO: 1’1T ; 5’2T

Arbitro: Sozza di Seregno.

Spettatori: 28.177

A cura di Vincenzo Buono