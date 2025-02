Serie A – Inter/Genoa (1-0). Tre punti che lanciano i nerazzurri momentaneamente a +1 sul Napoli

Sei mesi dopo, l’Inter torna a guardare tutti dall’alto. In attesa del Napoli, impegnato domenica a Como, la squadra di Inzaghi contro il Genoa raccoglie il massimo risultato con uno sforzo non minimo ma quasi, ringrazia il suo capitano e si prende la vetta della classifica: non accadeva dalla terza giornata di campionato, il 30 agosto scorso. Adesso Conte è momentaneamente sotto di un punto. Un colpo di testa di Lautaro a ripresa inoltrata decide una sfida complicata contro un Grifone tosto, che per larghi tratti della partita ha accarezzato l’idea di interrompere l’emorragia di sconfitte nella San Siro nerazzurra (solo sconfitte da 11 stagioni). Sorride Inzaghi, che si mette alle spalle il periodo più complicato dell’anno e può pensare alla sfida scudetto contro il Napoli di domenica prossima con una serenità decisamente maggiore.

Poche idee

Le scelte di Inzaghi vanno verso una sola direzione: la testa è tutta rivolta al Genoa, per la sfida al vertice contro il Napoli della prossima settimana ci sarà tempo. Dentro dunque dal 1’ tutti i diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan, c’è Asllani in regia per Calhanoglu. Dall’altra parte l’ex Vieira insiste con Miretti alle spalle di Pinamonti lasciando inizialmente in panchina Messias. L’Inter parte forte e arriva al tiro dopo una manciata di minuti con Dumfries, ma sulla traiettoria viene colpito Correa che di fatto cancella un’occasione clamorosa per Lautaro Martinez: l’argentino sarebbe arrivato sul pallone in spaccata ma la passeggiata offside del Tucu vanifica tutto. La squadra di Inzaghi però appare imballata, non costruisce e non crea pericoli mentre il Genoa si guadagna metri e va al riposo su uno 0-0 giusto in termini di gioco e occasioni, poco da entrambi i lati. In chiusura di primo tempo c’è spazio per un “siparietto” tra Correa e Inzaghi: l’argentino va ko per l’ennesima volta, il tecnico nerazzurro preferisce chiudere il primo tempo in 10 e mezzo piuttosto che giocarsi lo slot di un cambio.