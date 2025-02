Serie A, buona la prima per Chivu al Parma: Bologna ko! Lazio fermata dal Venezia

Dopo la vittoria esterna dell’Udinese sul campo del Lecce nell’anticipo di ieri sera (0-1), la Serie A è tornata in campo nel pomeriggio con altre due gare valide per la 26esima giornata. La sorpresa arriva dal Tardini di Parma, dove i crociati – allenati per la prima volta da Cristian Chivu che ha sostituito nei giorni scorsi l’esonerato Fabio Pecchia – hanno battuto per 2-0 il Bologna. In un match che poteva complicarsi a causa dell’infortunio occorso a Bernabe dopo pochi minuti, i ducali sono stati bravi a contenere i rossoblu e a trovare il vantaggio sul finire di frazione, quando Bonny si è prima procurato per poi realizzare il penalty che ha sbloccato il risultato e concesso per un mani piuttosto evidente di Beukema. A legittimare il successo, il gol nella ripresa di Sohm che, imbeccato da Man, ha chiuso definitivamente i giochi. Il Parma mette il naso fuori dalla zona retrocessione, mentre il Bologna perde la ghiotta opportunità di portarsi in scia al quarto posto.

L’altra sorpresa del pomeriggio giunge dal Penzo di Venezia, dove i padroni di casa hanno costretto la Lazio ad uno scialbo pareggio. Fra i più in palla Isaksen, vicino al gol dopo qualche minuto, e Dia, che sbaglia clamorosamente tutto solo davanti a Radu. Nella ripresa i lagunari vengono pian piano fuori con Maric, autore di almeno tre buone opportunità per la squadra di Di Francesco. Sale in cattedra anche Oristanio, ma l’occasione più netta per i 3 punti è sempre del Venezia con Yeboah in pieno recupero: tiro debolissimo con Busio da servire soltanto. Lagunari penultimi a 17, biancocelesti quarti a 46 ma costretti a guardarsi le spalle.

Di seguito il tabellino delle due gare (fonte TMW):

PARMA-BOLOGNA 2-0

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Bernabé (5′ Estevez, 80′ Camara), Sohm; Almqvist (80′ Lovik), Bonny (80′ Pellegrino), Cancellieri (65′ Man). All.: Chivu

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema (84′ Dominguez), Lucumì, Miranda (65′ Lykogiannis); Freuler, Moro (84′ Ferguson); Cambiaghi (66′ Orsolini), Pobega (75′ Fabbian), Ndoye; Castro. All.: Italiano

Arbitro: Abisso

Marcatori: 37′ rig. Bonny (P), 78′ Sohm (P)

Ammoniti: Almqvist, Cancellieri (P), Calabria (B)

VENEZIA-LAZIO 0-0

Venezia (3-5-2): Radu; Candè, Idzes, Marcandalli (10′ st Schingtienne); Zerbin, Kike Perez, Doumbia (31′ st Busio), Nicolussi Caviglia (42′ st Conde), Ellertsson; Oristanio (31′ st Yeboah), Maric (31′ st Fila). A disp.: Joronene, Grandi, Haps, Zampano, Sverko, Carboni, Bjarkason, Duncan, El Haddad, Gytkjaer. All.: Di Francesco

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (10′ st Lazzari); Guendouzi, Dele-Bashiru (40′ Belahyane); Isaksen, Dia (39′ st Tchaouna), Zaccagni; Noslin (10′ st Pedro). A disp.: Furlanetto, Provedel, Gigot, Patric, Provstgaard, Ibrahimovic. All.: Baroni

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Schingtienne, Conde (V), Guendouzi, Zaccagni (L)