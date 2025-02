Rivivi il Live-Antonio Conte in conferenza: “Spinazzola e Olivera sono arruolabili. Se c’è la possibilità di crescere dobbiamo farlo”

Premere f5 per aggiornare

Factory della Comunicazione

Sul futuro di Conte in panchina

“Non ha senso oggi fare delle valutazioni sugli altri, lo trovo inopportuno e irrispettoso. Se c’è la possibilità di crescere dobbiamo farlo e poi vediamo”.

Ultime tre partite

“Il nostro obiettivo è ottenere sempre i tre punti, ma dobbiamo mettere in conto che quest’idea ce l’ha anche l’avversario. Questo campionato è un percorso, cercheremo in ogni partita di ottenere sempre il massimo”.

Sul lavoro in settimana

“Noi cerchiamo di trovare il sistema di gioco più adatto per il momento che attraversi. Il giocatore dopo essere rientrato in gruppo deve poi tornare in forma. Dobbiamo modellare un sistema di gioco cercando di sfruttare i giocatori, soprattutto quelli più in forma. Noi dobbiamo nelle difficoltà trovare le soluzioni giuste e per me questa è la scelta migliore che un allenatore deve fare”.

Sul percorso da allenatore

“Mi piacerebbe in futuro iniziare la corsa stando in pole position. Dall’inizio sarebbe carino partire al primo anno con una squadra che ha vinto, però ognuno ha la propria storia. Noi siamo come dei gestori, ci viene dato un patrimonio e se a fine anno rimane lo stesso o diventa più corposo significa che abbiamo fatto un buon lavoro”.

Sulla gara con l’Inter

“Il presente in questo momento è il Como, in un momento non semplice perchè dobbiamo recuperare giocatori. Sono tre punti importanti per tutte e due le squadre, stiamo lavorando per affrontare tutte le partite alla stessa maniera”.

Sul Como

“Il Como ha una proprietà forte e sta investendo tanto su calciatori e strutture. Hanno preso ragazzi talentuosi e stanno facendo molto bene. Se vai a vincere a Firenze in quella maniera vuol dire che ci sono dei valori e domani bisogna fare una grandissima attenzione”.

Spinazzola e Olivera

“Spinazzola e Olivera sono arruolabili e faremo delle scelte”.

Scudetto Napoli e Inter Champions firmerebbe?

“Non parlo di cose che dicono altri dirigenti o allenatori. Questa è una cosa da non commentare”.

24 ore al lunch match in terra lariana. Il Napoli, infatti, giocherà domani alle ore 12.30 a Como. Antonio Conte, allenatore della squadra partenopea, presenterà la partita oggi, a Castel Volturno, alle ore 14:45. Il tecnico risponderà alle domande della stampa, probabilmente facendo il punto della situazione sulle questioni tecniche e, perchè no, dell’infermeria. Ilnapolionline vi terrà aggiornati sulle sue dichiarazioni.

A cura di Emanuele Arinelli