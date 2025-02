Parisio: “Buongiorno è stato il miglior acquisto estivo”

“Di certo, in questo mondo, non c’è nulla. Sicuramente il percorso di Inzaghi è stato di crescita e ha portato risultati, tra cui uno scudetto e una finale di Champions League. Proprio ieri, in un’intervista, Marotta ha sottolineato la volontà di sedersi al tavolo per discutere un rinnovo. Durante la stagione verranno fatte valutazioni, sia in base al percorso che ai risultati ottenuti. Quindi, è possibile che ci sia un prolungamento di contratto per un’altra stagione. Al momento, Inzaghi ha già superato Roberto Mancini per longevità sulla panchina dell’Inter, essendo al suo quarto anno a Milano. Ci sono tutti i presupposti affinché possa restare ancora alla guida della squadra, ma non è da escludere che possa ricevere offerte importanti, soprattutto dalla Premier League, dove ha molti estimatori.”