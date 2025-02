On the road il Napoli vola, ma la vittoria manca da un mesetto

On the road, il Napoli di Conte vola. Da quel giorno a Verona non ha più perso. Lontano dal Maradona, otto vittorie e quattro pareggi. In più, sottolinea il CdS: “Fuori casa gli azzurri segnano più che in casa: 23 gol contro 18. Anche Lukaku, il capocannoniere del gruppo, ha realizzato più reti in viaggio che a Fuorigrotta: 5 contro 4. E McTominay, il secondo cannoniere in lista, ha reso il doppio: 4 reti contro 2. […] In totale sono 28 i punti conquistati in trasferta in 13 partite, esattamente gli stessi raccolti in casa. Il Napoli è un orologio, regolare e preciso. Ma è soprattutto una squadra tenace: dalla vigilia della trasferta a Udine in poi è accaduto di tutto tra infortuni, addio di Kvara e mercato, eppure il gruppo ha reagito da grande, anzi grandissimo, dando il via alla sequenza dei dieci risultati utili costruita attraverso sette vittorie consecutive e gli ultimi tre pareggi in fila. Il successo manca da un mesetto: l’ultima volta il 25 gennaio contro la Juventus al Maradona. E ciò significa che domani con il Como bisognerà coronare una tripla missione[…] Per blindare il primo posto e presentarsi tra una settimana sicuro di un vantaggio anche minimo, il Napoli dovrà ricominciare a vincere. Como permettendo, per carità.”

Factory della Comunicazione