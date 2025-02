Oliveira: “Lo scontro tra Napoli ed Inter sarà decisivo”

LUIS OLIVEIRA A RADIO MARTE: “Il Como sta facendo molto bene, ha tanti ragazzi giovani e promettenti. Negli ultimi tempi gli uomini di Fabregas ­- ha detto l’ex attaccante del Como a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – hanno sviluppato un gioco migliore, hanno vinto alcune partite importanti. Prima, anche per la scarsa esperienza, perdevano gare giocate bene. Con gradualità questa squadra è cresciuta, e la vittoria di Firenze, giocando a viso aperto contro una squadra forte, lo testimonia. Dopo quel successo i lariani prenderanno il volo, perché ormai hanno consapevolezza della propria forza. A Como per imporsi il Napoli dovrà giocare come sa, senza paura, cercando di non sbagliare né avanti e né in difesa. Per quanto riguarda la lotta scudetto, credo che l’Atalanta sia calata dopo il pari con il Cagliari e soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions. Il Napoli per me ora è più fresco dell’Inter, che avrà anche gli impegni in Champions. Di certo lo scontro diretto tra il Napoli e l’Inter sarà decisivo. Tra questo Napoli e questo Como sceglierei quest’ultimo per giocare in attacco, per l’identità ma anche perché ho giocato in riva al Lario”

Factory della Comunicazione