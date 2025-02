Luca Pinotti su Como-Napoli: “ un pareggio sarebbe accolto in maniera positiva”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Pinotti, giornalista di tuttoComocalcio. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Assetto tattico ed uomini: quali saranno le scelte di Fabregas contro il Napoli?

“Si parlerà di questo oggi, quindi magari capiremo qualcosa di più, anche se, a dire il vero, non credo che verranno date grandi rivelazioni alla vigilia della partita. Penso che non ci si allontanerà molto dalla formazione vista nelle ultime gare. Il centrocampo a tre mi ha impressionato e domani potrebbe benissimo reggere il confronto con il reparto del Napoli. Davanti, poi, la squadra potrebbe scendere in campo senza una punta vera, visto che, a parte la presenza di Cutrone, non ci sono attaccanti di ruolo. Butez, Smolcic, Kempf, Goldaniga, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Strefezza; Diao. L’obiettivo sarà quello di fare almeno un punto.”

Il Como, dunque, potrebbe accontentarsi anche di un pareggio?

“Beh, certo, si sogna sempre dopo una vittoria come quella con la Fiorentina, ma sì, un pareggio sarebbe accolto in maniera positiva. Ovviamente si scende in campo per vincere, ma quando giochi bene e perdi, ti resta l’amaro in bocca. È capitato di recente contro squadre come Atalanta, Juventus e Milan: il Como avrebbe meritato molto di più, almeno un pareggio in tutte e tre le partite. Sarebbe stato il risultato più giusto. Dopo queste sconfitte, c’è stata un po’ di amarezza da parte di Fabregas, soprattutto contro la Juve, dove il Como aveva giocato una grande partita. Credo che un pareggio non dispiacerebbe all’ambiente, anche se i ragazzi puntano sempre alla vittoria.”

Anguissa potrebbe incrociare spesso lo straripante Diao, ma l’azzurro non può rischiare l’ammonizione: questo potrebbe diventare un fattore?

“Se questo è un problema, Conte potrebbe fare una riflessione ed eventualmente decidere di preservarlo. Però, oggi Anguissa è un titolare inamovibile, quindi è difficile pensare che non giochi. Sarà sicuramente un duello interessante tra i due, ma Anguissa non è un giocatore che entra in maniera scomposta o pericolosa. Le sue capacità di interdizione gli permettono di giocare in modo fisico senza rischiare troppo. Se dovessero ammonirlo, sarebbe un peccato, ma non credo che questo condizionerà la sua partita.”