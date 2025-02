(Grafico) Il Cds mette in campo Como e Napoli, cronica emergenza azzurra

Pasquale Mazzocchi s’è fermato nel corso dell’allenamento: «Lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra», la diagnosi diffusa ieri dal Napoli attraverso un comunicato ufficiale. Il terzino, titolare contro l’Udinese e la Lazio, dovrà fermarsi per circa quattro settimane e dunque, a conti fatti, salterà il Como domani, l’Inter, la Fiorentina e il Venezia per poi tornare dopo la sosta di marzo per la sfida con il Milan. Per un esterno che sfila ai box, due che rientrano nell’elenco dei convocati: Leonardo Spinazzola, fuori nelle ultime due giornate, e Mathias Olivera, fermo da quattro. Spina, tra l’altro, dovrebbe partire dal primo minuto a sinistra, mentre il collega inizierà in panchina. Due rientri fondamentali anche in vista dello scontro diretto del Maradona con l’Inter, ormai sempre più vicino.



Due cambi. Senza l’infortunato Neres, alle prese con la sua tabella riabilitativa e atteso come Mazzocchi dopo la sosta, Conte confermerà il 3-5-2 esibito per la prima volta una settimana fa all’Olimpico con la Lazio con due cambi. Per quel che riguarda gli interpreti, da registrare il rientro di Politano dal primo minuto a destra, da esterno a tutta fascia come ha già fatto spesso con il sistema a quattro, con Di Lorenzo che scalerà nei tre centrali insieme con Rrahmani e Buongiorno. Dunque, fuori Juan Jesus dopo nove partite consecutive da titolare. Con l’impiego del capitano da terzo a destra, il blocco difensivo sarà quello delle prime cinque partite della stagione. Rispetto alla Lazio, tra l’altro, cambieranno le posizioni degli altri due marcatori: Rrahmani si sposterà da destra al centro, dove di certo è a più agio, è Buongiorno andrà a sinistra.

LA DIFFIDA. Confermati i tre centrocampisti: Anguissa, Lobotka e McTominay. Frank giocherà con il peso della diffida – primo e unico della compagnia finora -, sicuramente un pericolo in vista della prossima con l’Inter. Conte replicherà anche il tandem d’attacco che si è esibito e ha funzionato contro la Lazio: Lukaku da centravanti e Raspadori da seconda punta a sostegno. A Como, Jack collezionerà la sua seconda partita consecutiva da titolare: non accadeva dall’accoppiata Bologna-Parma al Maradona della seconda e terza giornata. Il Napoli ritroverà anche i tifosi residenti in Campania: saranno 900 soltanto nel settore Ospiti del Sinigaglia.

Fonte e grafico: Cds