Beretta: “La trasferta del Napoli a Como è insidiosa”

Mario Beretta, allenatore, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte, ecco le sue parole: “L’Atalanta per me è ancora in lizza per lo scudetto, specie dopo l’eliminazione sia dalla Champions che dalla Coppa Italia. La Dea dirà la sua sino al termine del campionato. La trasferta del Napoli a Como è insidiosa perché i lariani hanno individualità di spicco, ha acquistato calciatori di qualità, ha una sua identità di gioco e perché viene da un risultato positivo non facile da ottenere a Firenze. Avrà entusiasmo, ma non mi permetto neanche di dare consigli a Conte che è talmente bravo ed esperto… neanche sul ritorno al 3-5-2. Quello che ha fatto e fa Antonio è sempre logico, ci sono le condizioni, evidentemente, adottare questo sistema. Nel calcio di oggi è positivo avere diverse alternative di gioco per far fronte a infortuni o ad altre difficoltà, e anche per avere più armi. Il palleggio del Como è raffinato, ma anche il Napoli non è da meno, poi gli azzurri hanno qualità individuale e collettiva, ha fisico e corsa, e quindi se fa la partita avrà possibilità di portare a casa il risultato, ma non sarà agevole”

