Avv. Grassani: “Osimhen e Manolas? La SSC Napoli sarà tranquilla per anni”!

“Premetto che non sono il penalista di De Laurentiis, Chiavelli e della SSC Napoli per la questione relative alle presunte plusvalenze fittizie ma l’avvocato Fabio Fulgeri. Fornisco – ha detto il legale della SSC Napoli a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – solo un parere in relazione al diritto sportivo. La richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Roma, per i ‘casi Osimhen e Manolas’ ai fini dell’ordinamento sportivo è irrilevante, ovvero una ‘non notizia’. Questo perchè bisogna attendere il pronunciamento del Gup, e noi auspichiamo che la valutazione dell’avvocato Fulgeri possa trovare pieno accoglimento. Qualora anche il Gup dovesse accogliere la richiesta di rinvio a giudizio, la procura federale sportiva potrebbe acquisire gli atti, ma prima di pronunciarsi passerebbero probabilmente anni. Questo perchè la Procura Federale ha già chiarito che nei 9 procedimenti che pendono dinanzi ad altri Procure – oltre quello di Roma ci sono anche a Torino, Brescia, Modena, Cagliari, Udine – per analoghi casi di presunte plusvalenze fittizie- attenderà l’esito dei procedimenti penali in sede di giustizia ordinaria e quindi un pronunciamento definitivo. Trattandosi di argomenti così tecnici, se la procura federale si attivasse prima della sentenza definitiva, con una decisione della giustizia sportiva che orientativamente sarebbe precedente rispetto a quella ordinaria, il rischio sarebbe troppo elevato di giudicare cose potenzialmente illecite. Il rischio sarebbe altissimo perchè potrebbe capitare che un dirigente potrebbe essere anche solo sanzionato e un club potrebbe subire una penalizzazione quando poi a livello penale potrebbe esserci loro proscioglimento totale per non aver commesso il fatto. Questo vale anche per i casi Osimhen e Manolas, il cui giudizio sportivo potrebbe riaprirsi solo nel caso emergessero elementi radicalmente nuovi. In ogni caso, anche nel caso di malaugurato accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio, visto che l’iter penale è molto complesso e lungo, e parliamo di diversi anni, che sino a quel momento il Napoli è totalmente innocente e non può e non deve temere nulla.

