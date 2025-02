Ranking Uefa, ecco la situazione dell’Italia

Ecco cosa serve all’Italia per avere il quinto posto in Champions anche nel 2025/2026

Il rendimento dei club italiani nelle competizioni europee degli ultimi anni ha permesso al nostro campionato di portare, per la prima volta nella storia, una squadra in più nell’attuale Champions League.

A giovarne al termine della stagione 2023/2024 è stato il Bologna, avendo chiuso il campionato di Serie A al quinto posto. Oltre all’Italia, anche la Germania è stata premiata per l’alta posizione nel ranking UEFA tramite la qualificazione di un’ulteriore squadra, ilBorussia Dortmund in questo caso.

Ma come funziona il regolamento? L’Italia riuscirà a portare una quinta squadra anche nella prossima edizione della più importante competizione europea?

Analizziamo dunque cosa stabilisce la UEFA, i possibili Paesi “avversari” e l’attuale posizionamento dell’Italia in questa speciale classifica.

Quinto posto in Champions, il regolamento

Stando al regolamento, trovarsi tra i primi due posti nel ranking farebbe guadagnare il diritto di una quinta squadra in UCL alle nazioni in questione. Per la stagione 2024/25 vale lo stesso discorso, ma la conferma per Italia e Germania non sarà semplice come sembra.

Avere otto squadre impegnate in competizioni europee, infatti, implica che il punteggio venga diviso per otto (sono 2 punti a vittoria e 1 punto a pareggio), e non per sette come nel caso degli altri Paesi. Inoltre, il sistema dei punti tra le tre competizioni (Champions, Europa e Conference League), da quest’anno è diverso.

Inghilterra prima, Italia e Spagna se la giocano

Al momento, questa speciale classifica è comandata “in solitaria” dall’Inghilterra, primissima a 20.892 punti e quindi indirizzata verso le cinque squadre qualificate. Per il secondo posto, invece, sembrerebbe essere lotta a due tra Italia e Spagna. Il nostro Paese è al momento sul terzo gradino del podio con 18.187 punti, più distante invece la Germania con 16.046 punti.

Al secondo posto c’è proprio la Spagna a quota19.035. L’Italia, con 4 squadre ancora presenti nelle competizioni internazionali, segue a quota 18.187. Con le eliminazioni di Milan, Atalanta e Juventus in UCL, diventa sempre più remota la possibilità di assicurarsi cinque squadre nell’Europa che conta anche per la stagione 2025/2026.

INGHILTERRA 20.892 (6/7) SPAGNA 19.035 (6/7) ITALIA 18.187 (4/8) PORTOGALLO 16.050 (2/5) GERMANIA 16.046 (4/8) BELGIO 15.250 (4/5) FRANCIA 14.857 (3/7) OLANDA 14.750 (4/6)

Fonte: gianlucadimarzio.com