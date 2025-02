Napoli: Conte prepara il rilancio con Spinazzola in campo domenica

Gli infortuni a sinistra stanno per essere superati con il recupero di Spinazzola e Olivera. L’ex Roma potrebbe tornare titolare dopo aver saltato le partite contro Udinese e Lazio a causa di una lesione al medio gluteo destro. Più lungo e grave il problema per l’uruguagio, che ha saltato le ultime quattro gare per una distorsione al muscolo soleo della gamba sinistra. Olivera, ormai un titolare indiscusso, è pronto a tornare in campo per le sfide decisive della stagione, a partire dalla partita contro il Como, con lo sguardo anche all’Inter in arrivo al Maradona. La priorità resta la sfida di domenica contro il Como, fondamentale per la classifica.

Per quanto riguarda la formazione, ci sono poche incertezze. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Meret sarà titolare in porta, con la solida difesa a tre dietro. A centrocampo, Anguissa, Lobotka e McTominay formano il trio consolidato, con il duo d’attacco Raspadori-Lukaku che ha già dimostrato grande intesa. Conte si affiderà a loro e al 3-5-2, con il rientro dei giocatori infortunati e qualche novità in arrivo.