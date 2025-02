McT un gol per il suo record ed al Como ha già lasciato il segno

GOLEADOR

Factory della Comunicazione

Numeri alla McTo minay anche in Italia dopo aver salutato Manchester e l’Inghilterra, casa sua per anni, da sempre. Una vita allo United prima dei saluti all’età di 27 anni. Con un’altra rete, Scott arriverebbe a quota sette in Serie A eguagliando il suo record in un solo campionato: sette furono anche i gol realizzati un anno fa in Premier League per un totale di dieci nella scorsa stagione compresi quelli in Champions e FA Cup. I suoi, oggi, sono 7: si aggiunge quello al Palermo in Coppa Italia. Lo scozzese ha impiegato poco a conoscere i segreti del calcio italiano. Si è subito inserito, favorito da un gioco che esalta le sue caratteristiche, e non ha avuto difficoltà ad affrontare nuovi rivali, abitudini differenti di uno sport comunque universale in cui, guarda caso, l’obiettivo principale è sempre far gol. La specialità della casa.

Fonte: CdS