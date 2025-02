“Il Napoli non regalerà nulla all’Inter, Conte ha energia da vendere”

Direttore, perché in Champions le cose sono andate cosi male per le italiane? Solo sfortuna?

«Nulla di gravissimo, se non per il ranking che ci vede in ritardo. Purtroppo siamo andati a giocare queste partite da dentro o fuori in un momento in cui le squadre italiane erano in debito d’ossigeno. Soprattutto l’Atalanta. Purtroppo non ci ha fatto bene questo rendez vous in Europa. Non è una questione di sorte, ma di condizione. Siamo arrivati alle partite decisive in condizioni precarie. Mi dispiace tanto, sognavo l’impresa dell’Atalanta come anche per il Milan o per la Juventus».