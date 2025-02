Guerini, all.: “Napoli ha una grandissima occasione e non credo che Conte se la farà scappare”

“ L’Atalanta ora si concentra sul campionato anche perché non esiste ancora una squadra schiacciasassi, se una inciampa l’altra non ne approfitta, per ora Napoli ed Inter si contendono lo scudetto ma non è ancora stata ampliata la forbice. Il Como è pericoloso, si sta abituando alla Serie A, la mentalità di Fabregas si vede eccome, il Napoli ha una grandissima occasione e non credo che Conte se la farà scappare, nonostante le difficoltà di formazione. La coppia Lukaku-Raspadori? Mi piace molto, Jack è un ottimo giocatore, duttile, può fare la punta e il trequartista, si muove molto, sembrava destinato ad un’enorme carriera, poi si è un po’ defilato ma con Conte può ritrovarsi. Gli allenatori da quando ci sono le cinque sostituzioni possono cambiare un reparto, e ora devono saper far capire al gruppo che non esiste più gli undici della squadra titolare. Dico di più: sarebbe utile anche programmare le sostituzioni in settimana, così da tenere tutti i giocatori in tensione prepartita. Lotta Champions? La Fiorentina non mi sembra sicura, è un po’ altalenante. La Juve è sempre la Juve, la Lazio gioca bene, è una squadra forte e sono molto contento per Marco Baroni. Zitto zitto, Lotito riesce sempre a creare squadre competitive. Lotta salvezza? A parte il Monza ultimo, vedo male il Venezia, il Parma perde troppi colpi, il Cagliari invece non molla mai, il Como sembrava spacciato ma si sta riprendendo alla grande. Sarà una bella lotta anche nelle zone basse” .