Galia: “Il Como non si chiuderà contro il Napoli, ecco che gara mi aspetto”

“Il Como è una squadra che gioca bene, con una società che ha investito tante risorse ed un allenatore che ha le idee chiare. Il mercato – ha detto l’ex allenatore e calciatore del Como a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – ha visto operazioni dettate da scelte oculate, come dimostrano gli ultimi acquisti che stanno dando grandi numeri e dimostrando il grande potenziale di questa squadra. Conte sa bene quali sono i punti di forza della sua squadra e conosce i propri avversari: il Como non si chiuderà dietro per poi ripartire, gioca a tutto campo ed ha buoni giocatori.

Factory della Comunicazione

Il Napoli, pur in un momento di calo, sta mostrando la sua forza facendo punti anche senza essere al top della condizione. L’uscita delle tre italiane dalle coppe mi fa temere un possibile calo delle tre squadre in questione, cosa già capitata talvolta in passato. Per esempio nella Juventus di Maifredi o in quella di Zoff, quando appunto fummo eliminati in coppa. Questo mi dispiacerebbe, mi auguro che non accada perché stanno giocando per tornare ai loro livelli e stanno costruendo un grande futuro. Di questa situazione potrebbe approfittare la Lazio o qualche altra squadra che potrebbe risalire in classifica”