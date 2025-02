Di Lorenzo: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario, essere in alto dà valore al nostro lavoro! Sul rapporto con Conte…”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

Factory della Comunicazione

“Quella di due anni fa è stata una vittoria sicuramente bella e importante per tutti, quest’anno stiamo facendo qualcosa di oggettivamente bello e straordinario ripensando a dove eravamo l’anno scorso e come eravamo ripartiti quest’anno che è un anno di ricostruzione. Essere lì in alto è bello e dà valore a quello che stiamo facendo. Il nostro obiettivo è di continuare a crescere come squadra e dare il massimo, poi quello che succederà a fine stagione lo vedremo”.

Sul rapporto con mister Conte

“Il rapporto con il mister è ottimo, si è creato un grande legame da quando è arrivato. È un allenatore forte, ma questo non devo ricordarlo io, ed è entrato subito con la sua voglia e determinazione di riportare il Napoli a competere per obiettivi importanti dopo lo scorso anno. Ci ha trasmesso tutta la sua voglia e noi lo stiamo seguendo dal primo giorno di ritiro. Siamo convinti che seguendo il mister riusciremo a crescere sia come squadra che come singoli. Siamo tutti uniti e sappiamo qual è il nostro percorso”.

Sull’assenza dalle coppe europee

“Sicuramente il fatto di giocare una partita a settimana ti dà l’opportunità di poterla preparare con più tempo, ma il fatto di non giocare le competizioni europee ti toglie qualcosa secondo me. Rivedendo l’anno della vittoria dello scudetto, tante partite in Champions ci hanno dato autostima ed entusiasmo. Le grandi vittorie come quella contro con il Liverpool, ti lasciano qualcosa dentro che ti porti dietro per tutta la stagione, noi non abbiamo questa opportunità di confrontarci con le grandi europee e cerchiamo durante la settimana di lavorare tanto per essere pronti la domenica. Non giocare le competizioni europee manca a me e ai miei compagni, manca ad una società come il Napoli. L’obiettivo è quello di ritornare a giocare al più presto quelle competizioni”.