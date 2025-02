De Grandis: “Il Napoli si è indebolito a gennaio, Conte ha fatto un lavoro straordinario”

Stefano De Grandis, giornalista di Sky, è intervenuto nel corso di Sky Sport 24.

Di seguito un estratto dell'intervista.

“Il Napoli fino all’infortunio di Neres giocava a memoria. Tutti sapevano cosa fare, la posizione di Di Lorenzo è interessantissima, e Anguissa è fondamentale. Da questo punto di vista la sua diffida pesa, perché i gol, a parte Lukaku, stanno arrivando da lui e McTominay. Contro la Lazio, nel momento in cui Di Lorenzo sta in difesa, non hai Spinazzola, non gioca Politano ma Mazzocchi, era un Napoli un pochino più remissivo. Ad un certo punto ha trovato il vantaggio, ma in maniera rocambolesca. Conte ha fatto un lavoro straordinario. Il Napoli è l’unica squadra che a gennaio si è indebolita e non rafforzata, perché ha perso Kvara e non ha preso nessuno, ed ha alcuni giocatori della rosa che è evidente che a Conte non piacciono. Ngonge, che è rimasto, manca Neres, non c’è più Kvara, ma non gioca. Folorunsho è andato alla Fiorentina, ma non giocava mai”.