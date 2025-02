Como-Napoli, finalmente i tifosi azzurri residenti in Campania tornano a riempire gli stadi

Domenica per il lunch match delle 12,30 il Napoli affronterà il Como allo stadio Senigaglia, e per i tifosi azzurri finalmente non ci sono veti, come sottolinea il Corriere dello Sport. “A un passo dal lago di Como saranno 875 i tifosi napoletani presenti nel settore ospiti. La tribuna a loro dedicata è stata ampliata, una bella sorpresa da parte di una società e di un Comune che attendono con ansia la sfida tra la squadra di Fabregas e quella di Conte. All’andata furono scintille, in senso buono: una partita spettacolare e un’accoglienza calorosa da parte dei napoletani, che a Como hanno voluto subito ringraziare. Tant’è che la società promise di offrire una birra a tutti i tifosi azzurri presenti al ritorno al Sinigaglia. Erano piaciuti, e tanto, i commenti arrivati sui social, per una volta lusinghieri nei confronti di un avversario venuto al Maradona con grande coraggio, pur essendo una neopromossa. Il gioco del Como fu apprezzato, i complimenti furono numerosi e così il gesto della società è stato quasi naturale: dalle 700 birre promesse, ora però saranno 175 in più, visto che per l’occasione è stato ampliato il settore ospiti. Non solo. Finalmente torneranno in trasferta anche i residenti in Campania, assenti dal 1° dicembre a Torino. Da quel momento, sei trasferte vietate in campionato e una in Coppa Italia contro la Lazio. Un’assenza lunga oltre due mesi, che ha alimentato non poche polemiche tra i tifosi partenopei. Anche per questo i biglietti per Como sono stati polverizzati in pochi secondi, con una richiesta ben superiore alla disponibilità effettiva”.

