Verso Napoli-Inter – Tre i diffidati in casa nerazzurra

chi gioca col genoa

Di solito Inzaghi non è uno che fa riposare i giocatori a rischio giallo, ma il Napoli impone riflessioni. Anche perché un filo di preoccupazione c’è: Carlos Augusto ha rimediato una contusione al polpaccio ed è considerato a rischio per il Genoa, quindi è difficile che riposi Bastoni. Lì davanti, invece, potrebbe giocare Taremi per la seconda partita di fila in campionato. Thuram, entrato nell’ultima mezz’ora contro la Juve, non ha ancora smaltito il dolore alla caviglia rimediato da una botta subita al Franchi, nel recupero contro la Fiorentina. Andranno fatte valutazioni. Il reparto più attenzionato è il centrocampo: Barella è sempre stato uno dei migliori anche nei momenti più difficili, mentre il calo di rendimento di Mkhitaryan è evidente. Fin qui l’armeno ha saltato solo quattro partite: due in campionato per problemi muscolari, una in Coppa Italia per turnover e l’ultima a Leverkusenin Champions. Difficile che Inzaghi se ne privi. Più probabile che lo sostituisca: nelle ultime cinque partite è sempre stato richiamato in panchina. Al suo posto, eventualmente, giocherebbe Zielinski, con Frattesi primo candidato a far rifiatare Barella come mezzala destra. L’azzurro vive una situazione particolare. Contro la Juventus non è entrato. Il suo futuro all’Inter sembra scritto: addio a giugno”.