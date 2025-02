UNA SOMMA DI LIBRI PRESENTA “NOTTURNO NAPOLETANO” DI NANDO VITALI

Somma Vesuviana, 22 febbraio 2025 ore 17:00

presso Castello D’Alagno

Prosegue con grande entusiasmo la rassegna letteraria organizzata da “Cartolibromania” e

“Cultura a Colori” dal titolo “Una somma di libri”, che ospiterà presso il Castello d’Alagno, (in

via Circumvallazione 61 a Somma Vesuviana), la presentazione del libro “Notturno Napoletano”

di Nando Vitali, edito da Colonnese. L’evento, patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune

di Somma Vesuviana, si terrà sabato 22 febbraio alle ore 17:00 e si preannuncia come

un’occasione imperdibile per gli appassionati di letteratura e cultura.

L’incontro vedrà l’autore dialogare con la giornalista e direttrice del giornale “Cultura A Colori”,

Sonia Sodano, approfondendo le tematiche e le suggestioni di questa intensa raccolta. “Notturno

Napoletano” raccoglie le storie di due personaggi immersi in un’atmosfera sospesa tra sogno e

realtà. Nel primo racconto, ambientato durante le “Quattro Giornate di Napoli” del 1943, la giovane

Luisella si scopre donna e forse trova l’amore in un contesto di guerra. Nel secondo, il lettore

incontra il leggendario lupo mannaro di Bagnoli, Zampanò, un personaggio tanto mitico quanto

umano. Il volume è arricchito dalle illustrazioni dell’artista Luca Dalisi (Luk), noto per il suo lavoro

nel campo del fumetto e dell’illustrazione narrativa.

L’evento vedrà gli interventi della Prof.ssa Silvia Svanera, dirigente del Secondo Circolo Didattico

di Somma Vesuviana, della Prof.ssa Gabriella Calabrese, redattrice di IlNapolionline,

dell’informatico, politologo e giornalista Domenico Di Sarno, direttore di IlRadar, e di Imma

Malva, co-fondatrice della rassegna e rappresentante di Cartolibroromania.

“Una somma di libri continua a essere un punto di riferimento per la diffusione della cultura e

della letteratura nel nostro territorio. Attraverso il confronto con autori di spessore e la

partecipazione attiva della comunità, questa rassegna si conferma uno spazio prezioso di

condivisione e crescita”, ha dichiarato Imma Malva.

Un plauso particolare va alla collaborazione con la compagnia teatrale Il Valigione 2.0, il cui

contributo, grazie al presidente Domenico Esposito e all’attore e regista Armando Rufolo,

arricchisce ogni incontro con letture coinvolgenti e interpretazioni di grande spessore. Un

ringraziamento speciale va anche a tutti gli attori e alle attrici della compagnia, che con la loro voce

danno vita alle parole degli autori.

L’organizzazione dell’evento ha il sostegno di diversi collaboratori, tra cui Onda Music,

Alessandro Pone Studio, il book club Le Signore dei libri, Il Valigione 2.0, ARCI di Somma

Vesuviana, La Scala dei Segni e la giornalista Adele Monaco, redattrice di Cultura A Colori.

L’appuntamento è quindi fissato per sabato 22 febbraio 2025 alle ore 17:00 al Castello

d’Alagno. Un’occasione da non perdere per incontrare l’autore e immergersi nelle atmosfere

suggestive di Notturno Napoletano.

