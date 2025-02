Ulivieri: “Il Napoli è la più solida e la più continua in serie A”

RENZO ULIVIERI A RADIO MARTE: “Milan e Atalanta fuori dalla Champions? Ci siamo rimasti male tutti, il Milan ha pagato l’espulsione su cui ci sarebbe qualcosa da dire. Non credo ci fossero gli estremi per l’espulsione di Theo, ma il tuffarsi è cosa da combattere, si va giù troppo facilmente. Si gioca tanto e lo stiamo pagando. Il Napoli – ha detto il presidente dell’Assoallenatori a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- fin qui pare la più solida e con una continuità superiore alle altre: squadra solida che quando non può vincere pareggia e questo è fondamentale ed anche a livello di spettacolo stiamo vedendo dei miglioramenti da parte della squadra di Conte. Il cambio modulo sembra modifica importante ma si tratta del ritorno a cose già fatte da Conte, le due punte sono abituate a collaborare tra loro, i giocatori sanno muoversi in questo schema, è un po’ un ritorno al passato. La partita con l’Inter non è decisiva, ci sono ancora tanti punti in palio, troppo presto per parlare di partita decisiva. Il vantaggio del Napoli è nell’unico impegno stagionale, ma sarà il campo a dire quanto questo inciderà sull’esito finale del campionato. Quella di domenica con il Como non sarà una partita facile per il Napoli: Fabregas è un allenatore importante, sta facendo il corso con noi all’Aiac e porta idee dal calcio spagnolo con tanto possesso palla e gioco in verticale. Ha una base tecnica importante e sta anche implementando le sue competenze diventando sempre più flessibile tatticamente”.