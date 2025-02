Sono a rischio giallo tre titolarissimi della linea mediana dell’Inter per la gara del Maradona

N apoli-Inter è già cominciata, soprattutto per chi è in diffida. Il prossimo weekend sarà fondamentale per evitare gialli pesanti e saltare così la sfida al vertice del turno successivo, ma se domenica il Napoli a Como dovrà monitorare unicamente Anguissa, l’Inter invece sabato sera contro il Genoa avrà ben tre giocatori diffidati. Nello specifico tre titolarissimi come Bastoni, Mkhitaryan e Barella, con quest’ultimo aggiuntosi alla lista dopo il giallo rimediato contro la Juve. Un problema in più per Inzaghi nell’avvicinamento al match con la squadra di Vieira, in cui sarà fondamentale evitare qualsiasi rischio per non dover andare al Maradona senza uno o più degli elementi principali della spina dorsale interista. Per questo motivo contro il Genoa almeno due su tre dei diffidati potrebbero partire dalla panchina e l’ipotesi più plausibile è che possano riposare dall’inizio Bastoni e uno tra Mkhitaryan e Barella. Il centrocampo infatti rischia di essere il reparto più bersagliato, anche perchè in regia Calhanoglu sta faticando più del previsto e una rivoluzione totale nel reparto nevralgico non sarebbe consigliabile.

Come detto il centrocampo è il reparto più a rischio, ma in caso di necessità le alternative sono pronte visto che sulla carta sia Zielinski sia Frattesi potrebbero tamponare l’emergenza diffida che riguarda Mkhitaryan e Barella. L’ultima incognita riguarda l’attacco, dove Thuram per smaltire la botta alla caviglia continua a lavorare a parte. Anche lui ha un solo chiodo fisso, ossia il big match contro il Napoli, e non verrà corso alcun tipo di rischio.

Per il Napoli in diffida un altro centrocampista Anguisssa

