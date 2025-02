Il Mattino-Anguissa sarà titolare contro il Como? Conte non ha dubbi…

Il Napoli domenica sfiderà il Como alle 12:30. Al “Sinigallia” gli azzurri si troveranno di fronte un Como che settimana scorsa è stato capace di regolare la Fiorentina al “Franchi” per 2-0 grazie alle reti delle due rivelazioni Diao e Paz . I lariani, al netto della classifica, giocano un calcio organizzato e moderno con una qualità che ha messo in difficoltà alcune big della Serie A. Per il Napoli, quindi, non sarà una sfida da prendere sottogamba anche per un motivo molto particolare. Anguissa è in diffida e, qualora dovesse essere ammonito salterebbe la sfida Scudetto contro l’Inter. Conte, potrebbe pensare di relegarlo in panchina, ma forse questa è una remota ipotesi. A parlane, in maniera approfondita è l’edizione odierna del “Il Mattino” . Di seguito un estratto.

“Ma non è il caso del tecnico del Napoli. Questo tipo di… «gestione» non rientra nel suo credo. Conte non fa conti. E neppure calcoli o sconti. Se a questo si aggiunge pure che il tecnico non ritiene di avere una vera alternativa ad Anguissa il quadro è completo e spazza il campo da qualsiasi altro tipo di dubbio. Domenica insomma Zambo sarà ancora lì, come sempre, nel bel mezzo del centrocampo per provare a dare una mano alla squadra per battere cassa in terra lariana e presentarsi allo scontro diretto con l’ Inter quanto meno con lo stesso vantaggio (+2) sui campioni d’Italia in carica. Difficile anche immaginare qualche raccomandazione di sorta: sul come gestirsi in campo, ad esempio. Frank avrà come sempre il compito di diga nella zona nevralgica con licenza di offendere. Tutte consegne che Zambo ha rispettato alla grande in questa stagione.