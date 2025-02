In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Enrico Lubrano, avvocato e docente esperto di diritto sportivo, in passato consulente legale anche per la SSC Napoli:

“Cosa rischia sportivamente il Napoli o De Laurentiis?

Non credo che ci saranno ripercussioni, ma bisogna essere comunque cauti. I rischi sono limitati dal punto di vista sportivo, perché la decisione della Procura della Repubblica non aggiunge nulla di nuovo. La richiesta di rinvio a giudizio non cambia le cose e non scalfisce il diritto di non colpevolezza del presidente De Laurentiis.

Sulla questione Osimhen c’è già un giudicato sportivo, dove la Corte d’Appello Federale ha prosciolto il Napoli e le altre squadre coinvolte. Non esiste una disciplina che regole le modalità dei costi e delle plusvalenze nate dalle compravendite dei giocatori. Stessa cosa dicasi anche per la questione Manolas.