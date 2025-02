Inter: Inzaghi perde un titolare anche in vista di Napoli-Inter

Infortunio per Yann Sommer: il portiere dell’Inter salta il Napoli, oltre alla partita contro il Genoa della prossima giornata di Serie A. Il calciatore svizzero non riuscirà a recuperare in tempo per lo scontro diretto di inizio marzo contro l’attuale capolista. Più precisamente, l’estremo difensore ha subito la “frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra”, come riporta la nota diffusa in queste ore dalla società meneghina. Il tipo di terapia da seguire sarà deciso nei prossimi giorni. Di sicuro – fa sapere ‘La Gazzetta dello Sport’ – il calciatore ex Bayern Monaco salterà Inter-Genoa di sabato, i Quarti di Finale di Coppa Italia contro la Lazio e soprattutto la sfida scudetto col Napoli. A rischio – si legge sul noto quotidiano – anche l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, previsti per la prima settimana di marzo. Una bruttissima “gatta da pelare” per l’allenatore Simone Inzaghi, che per le prossime partite dovrà quindi affidarsi a Josep Martinez, portiere spagnolo di 26 anni che l’Inter ha prelevato dal Genoa proprio per affidargli il ruolo di numero dodici della formazione nerazzurra.

