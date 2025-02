Colantuono conosce bene Spinazzola. “Può giocare a destra e a sinistra, la sua duttilità è la sua arma vincente”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano Colantuono, allenatore

Factory della Comunicazione

“La classifica si è delineata, è chiaro che la lotta scudetto è ristretta a 3 squadre: Napoli, Inter e Atalanta che hanno dimostrato di essere le migliori, almeno finora.

Spinazzola e Mazzocchi? Conte li conosce molto bene e in una rosa sono giocatori che vanno tenuti stretti perché sposano la causa in toto e sono due grandi giocatori. Per giocare nel Napoli devi essere un grande giocatore e loro lo sono, poi è chiaro che a volte ci sono critiche, ma parliamo di due giocatori importanti per un allenatore. Sono ragazzi che ti danno una mano nel lungo percorso e si fanno trovare sempre pronti. Poi è chiaro che a volte sono più brillanti, altre meno, ma sono due calciatori che servono e aiutano nei momenti di difficoltà.

Spinazzola con me ha giocato nel 4-4-1-1 e giocava esterno alto. Lo avevamo preso perché giocavamo in quella maniera e fu un acquisto di Sartori che io condivisi in pieno. Ci serviva un giocatore dalle sue caratteristiche, di grande forza e grande corsa, era giovane, esordì con me in Serie A. Poi si è affermato, si è evoluto, ora può giocare a destra e a sinistra, la sua duttilità è la sua arma vincente e per un allenatore è merca importante avere giocatori che sanno svolgere vari ruoli.

4-3-3 con Spinazzola alto a sinistra nei 3 attaccanti e Mazzocchi quarto sulla linea dei difensori? Si può fare, in emergenza i giocatori possono fare tutto e possono farlo anche bene. Poi è chiaro che ogni giocatore ha delle peculiarità, ma se dovesse servire, possono farlo. Il Napoli ha in panchina il migliore allenatore in circolazione ed ho infinita stima per Conte, il migliore. Il Napoli, al di là del sistema di gioco, è una macchina perfetta e quello che fa, lo fa bene. Conte conosce ed ha applicato tutti i sistemi di gioco, lui adatterà ciò che ha a disposizione mettendogli il vestito migliore. La garanzia del Napoli è Conte”.