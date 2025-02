Areniello: “Osimhen-Juve? Difficile. Conte? A Napoli ha pieni poteri. Lookman? Da monitorare…”

Armando Areniello, giornalista esperto di mercato, è intervenuto a “1 Football Club”, programma condotto da Luca Cerchione e in onda sulle frequenze di 1 Station Radio. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Il caso Osimhen potrebbe avere ripercussioni sulla prossima sessione? Con una clausola tra i 70 e i 75 milioni, il Napoli sembra destinato a perderlo. Qual è la sua priorità?

“La priorità di Osimhen è mantenere le sue condizioni contrattuali. Parliamo di un ingaggio tra i 10 e i 12 milioni di euro a stagione, quindi escluderei una sua permanenza in Italia. La Juventus ha sondato il terreno con il suo entourage, ma, alle condizioni attuali, è un’operazione quasi impossibile. Inoltre, la clausola è valida solo per l’estero, quindi vedo come destinazioni più probabili la Premier League o il PSG, anche se in Inghilterra pochi club possono permettersi certe cifre. Tuttavia, nel mercato nulla è impossibile.”

Passiamo a un altro giocatore di proprietà del Napoli: Natan. Di recente ha dichiarato di trovarsi molto bene a Siviglia e di non voler partire. Quali sono le prospettive?

“Sì, confermo che ci sono buone possibilità che il club andaluso lo riscatti. Questo permetterebbe al Napoli di incassare una cifra interessante e di reinvestire sul mercato.”

Torniamo all’attacco del Napoli. Oriali, uscendo dal centro sportivo di Castel Volturno, ha risposto a un tifoso dicendo ‘vedremo’ in merito a un possibile ritorno in maglia azzurra di Victor Osimhen. C’è qualcosa di concreto?

“Se dovessi fare una percentuale, direi che c’è un 20% di possibilità che Osimhen ritorni. Il Napoli, ovviamente, non vuole svendere un giocatore del suo calibro, ma la sua partenza sembra ormai segnata.”

Per quanto riguarda Romelu Lukaku, lo vedremo ancora al Napoli il prossimo anno?

“Credo di sì, ma servirà anche un altro attaccante. Lukaku non è più giovanissimo e il Napoli ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo, soprattutto considerando i tanti impegni della prossima stagione. Si è parlato di Lucca dell’Udinese, ma il sogno resta Gyokeres dello Sporting Lisbona, anche se è un obiettivo difficile da raggiungere per costi e concorrenza. Tuttavia, il Napoli farà un tentativo, sfruttando il tesoretto di cui dispone.”

Ci sono aggiornamenti sul rinnovo contrattuale di Alex Meret?

“È previsto un incontro tra il procuratore e la società a fine mese. Se si troverà un accordo, si procederà con il rinnovo, che dovrebbe essere biennale e non annuale, come inizialmente si pensava. In caso contrario, potrebbero esserci sorprese, perché più passa il tempo, più cresce il rischio di perderlo a zero.”

Un altro nome accostato al Napoli prima della chiusura del mercato è stato Noa Lang del PSV. Dopo la sua prestazione contro la Juventus in Champions, potrebbero riaprirsi scenari per un suo arrivo in Italia?

“Lang era uno dei profili seguiti dal Napoli, ma alla fine il PSV ha deciso di trattenerlo. È stato il migliore in campo in Champions, ma secondo me il vero protagonista è stato Perišić. Tuttavia, penso che per Lang il treno Napoli sia già passato.”

Parliamo di un altro possibile movimento di mercato: Lookman. Può lasciare l’Atalanta?

“Lookman lascerà sicuramente l’Atalanta. Il Napoli potrebbe giocarsi la carta Raspadori, che piace molto alla Dea, e aggiungere un conguaglio economico di circa 20-30 milioni. È un’operazione fattibile, ma bisognerà vedere la concorrenza sul giocatore.”

Conte potrebbe davvero lasciare il Napoli a fine stagione?

“Io credo che Conte resterà. A Napoli ha pieni poteri, mentre al Milan, club a cui è stato accostato, ci sono figure come Ibrahimović che potrebbero limitarlo. Inoltre, se il Milan non si qualificherà in Champions League, diventerà ancora meno appetibile per lui. A Napoli, invece, avrà un budget di 150 milioni per rinforzare la rosa, soprattutto nelle seconde linee, che attualmente sono il vero problema della squadra.”