“A 31-32 anni è difficile ritrovarlo”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia:

“Atalanta e Milan si sono suicidate in Europa e sarebbe bastato pochissimo per vedere tre italiane tra le prime otto della Champions. Il calcio italiano non è in crisi, ma poi per dire viene affondato dalle scelte di un allenatore portoghese, visto che ieri Conceiçao ne ne ha azzeccata una. L’Atalanta mi ha stupito con la sua eliminazione, ora ci aggrappiamo alla Juve che è quella che rischia di più.

Como-Napoli?

La trasferta di Como è difficilissima per tutti. Il Napoli sarà obbligato a faticare e a qualche fallo in più, col rischio che Anguissa possa beccarsi un giallo. Il Como è come andare dal dentista, prima di farti vincere bisogna farsi un mazzo così.

Lukaku?